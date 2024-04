Będzie spłata nowego świadczenia wspierającego? Mamy wyjaśnienia

Nasza Czytelniczka już na początku stycznia złożyła wniosek o nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

- Powinnam dostać wymaganą liczbę punktów do wypłaty świadczenia w tym roku. Wiem, że wniosków w naszym regionie jest bardzo dużo, ale do tej pory nie miałam jeszcze komisji w Wojewódzkim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Po komisji trzeba jakiś czas czekać na uprawomocnienie decyzji, potem dopiero składać wniosek do ZUS i znowu czekać na wypłatę świadczenia. Martwię się, że przez te wszystkie formalności pieniądze za kilka miesięcy przelecą mi koło nosa. Czy jest możliwość spłaty? Przecież to nie jest moja wina, że tak długo muszę czekać na komisję - mówi nasza Czytelniczka.