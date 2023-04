Będzie tablica upamiętniająca 100-lecie powstania Chóru "Halka". Rada Miejska Inowrocławia podjęła w tej sprawie uchwałę

Miejski samorząd zaakceptował też sprawozdanie z kontroli wydatkowania funduszy przekazanych do szkół na akcję „zima” w 2023 roku. Pozytywnie rozpatrzył też uchwałę w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Miasta Inowrocławia”.

- Do porządku obrad dodany został projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. To efekt rozbieżności stanowiska organu nadzoru i orzecznictwa sądów administracyjnych co do tego, czy uchwała powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zatem od poprzedniej uchwały różni się zapisem dotyczącym publikacji we wspomnianym dzienniku. Uchwała, została przyjęta. Nie zmienia ona wysokości oraz zasad otrzymywania diet przez radnych - dodają przedstawiciele służb prasowych ratusza.