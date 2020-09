Benadryl Challenge - nowe wyzwanie na Tik Toku zbiera śmiertelne żniwo. Nie żyje 15-latka

Benadryl Challenge - na czym polega?

Na czym polega Benadryl Challenge? Użytkownicy Tik Toka (w większości nastolatki) przyjmują dużą ilość leku antyhistaminowego o nazwie Benadryl, stosowanego podczas występowania reakcji alergicznych. Przedawkowanie tego medykamentu może wywoływać halucynacje i to właśnie na ten efekt liczą osoby podejmujące Benadryl Challenge na Tik Toku. To wyjątkowo głupie i niebezpiecznie zachowanie, które niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne! Przedawkowanie Benadryl może wywoływać drgawki, śpiączkę, prowadzi do zatrzymania akcji serca, a w konsekwencji nawet do śmierci!