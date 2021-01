10-latka zmarła przez wyzwanie na TikToku. Ostrzeżcie swoje dzieci przed blackout challenge!

Blackout challenge - wyzwanie na TikToku

Do tragedii doszło we Włoszech. 10-letnia użytkowniczka TikToka zmarła, próbując wykonać jedno z popularnych w tym serwisie zadań.

Blackout challenge to kolejne śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie na TikToku. Polega na podduszaniu się do utraty świadomości i uwiecznianiu tego momentu na nagraniu. Nastolatkowie używają do tego wyzwania najczęściej paska do spodni, który obwiązują sobie wokół szyi.