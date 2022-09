Bezpłatne warsztaty w grudziądzkim muzeum Flis. Wystarczy się zapisać

Najbliższe warsztatowe zajęcia zaplanowano na 1 października. Przeznaczone są one dla osób dorosłych. Będzie to spotkanie z cyklu "Sobota w muzeum". Uczestnicy będą wykonywali wycinanki żydowskie, w oparciu o otwartą niedawno wystawę "Żydzi w Grudziądzu". Warsztaty rozpoczną się o g. 9, czas ich trwania to 3 godziny. Bilety kosztują 15 zł za osobę. Zapisy chętnych prowadzone są pod nr tel. 56-46-590-63, wew.18.