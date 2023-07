Biało-czerwoni wygrali 3:0 z Portugalią na otwarcie turnieju siatkarskiego w Chengdu

Pierwsze starcie turnieju siatkarskiego w grupie A zgromadziło w pięknej hali Xipu Campus Gymnasium ponad tysiąc żywiołowo dopingujących kibiców. Obiekt stopniowo się wypełniał coraz liczniejszymi fanami, bowiem wieczorem zagrali w nim gospodarze. Polacy od pierwszych akcji zdominowali Portugalczyków, tylko przez chwilę w trzecim secie rywalom udało się wyjść na dwupunktowe prowadzenie. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Dariusza Luksa, wygrali gładko 3:0, w setach do 12, 15 i 20. Liderem naszej kadry okazał się fantastycznie grający w ofensywie Michał Gierżot, dla którego był to debiut na uniwersjadzie.

– Siatkówka to chyba wcale nie jest najważniejszy i najpopularniejszy sport na tym turnieju, ale myśmy przyjechali do Chin po to, żeby wygrywać, a ja osobiście mam nadzieję, że to nie są moje ostatnie tak duże zawody – opowiada Michał Gierżot, przyjmujący biało-czerwonych, który wczoraj zaskakiwał Portugalczyków swym olbrzymim zasięgiem w ataku. – To, co się dzieje wokół nas w Chengdu to jest fajny dodatek, odskocznia od trenowania, ale skupiamy się na grze. Zanim zaczniemy myśleć o półfinale czy finale to trzeba grać równo i dobrze w grupie. Na boisku mamy prawie wszystkich chłopaków, którzy będą grać w PlusLidze, więc ma kto grać. Teraz już tylko od nas zależy, jak sobie poradzimy z presją, naszymi treningami i podejściem – dodaje gracz PSG Stali Nysa, który zdobył w pierwszym spotkaniu 16 punktów.