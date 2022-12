Biało-czerwoni zaczęli kluczowy etap przygotowań do mistrzostw świata w piłce ręcznej

W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, które w styczniu będą rozgrywane w Polsce i w Szwecji. W TAURON Arenie Kraków rozpoczął się turniej 4 Nations Cup, jeden z dwóch najważniejszych sprawdzianów dla reprezentacji Polski przed rozpoczęciem styczniowego mundialu. W środę zespół trenera Patryka, mierząc się z Tunezją, nie wystąpił jeszcze w pełnym składzie. Spotkanie miało charakter testów przed startem mundialu, który otworzy mecz Polski z Francją już 11 stycznia w katowickim Spodku. Dla części graczy to ostatnia szansa na przekonanie do swoich umiejętności selekcjonera, tak by znalazł dla nich miejsce w drużynie na mundial.

– Jest to etap przygotowań służący przećwiczeniu wszystkich rzeczy, które do tej pory przetrenowaliśmy, ale jesteśmy jeszcze po długiej przerwie bez grania – mówi Patryk Rombel, selekcjoner reprezentacji Polski. – Z drugiej strony to etap selekcji, po którym będziemy musieli zdecydować, którzy z nich znajdą się w kadrze na mistrzostwa świata. Prawdziwą atmosferę mundialu poczujemy już 11 stycznia, a z naszych doświadczeń czy choćby siatkarzy doskonale wiemy, że wspaniali kibice poniosą nas do dużych rzeczy, osiągniemy prawdziwy szczyt, o którym wszyscy marzymy – dodaje trener.