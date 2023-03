Biały Miś 2023. Eliminacje za nami, czas na wielki finał [zdjęcia]

Pierwszy etap rywalizacji w turnieju Biały Miś 2023 za nami. Z dwunastu szkolnych reprezentacji wyłoniliśmy cztery, które zmierzą się w finale 54. edycji turnieju.

We wtorek do walki stanęli uczestnicy z grup C i D - po trzy drużyny w każdej. Poszczególne roczniki walczyły ze sobą na specjalnie przygotowanych torach przeszkód. Liczyła się szybkość, spryt, potrzebne było szczęście. Nad wszystkim czuwali sędziowie, którzy punktowali nie tylko kolejność na mecie, ale również poprawność wykonywanych zadań.

W grupie C spotkać się miały ekipy SP 13, SP 12 i SP 30. Pierwszą z nich z rywalizacji wyeliminowały jednak zdrowotne niedyspozycje uczniów i na placu boju pozostały tylko dwie szkoły. W sportowej rywalizacji najskuteczniejsza była ekipa Szkoły Podstawowej nr 12, która zgromadziła 58 punktów.

W drugiej odsłonie wczorajszych eliminacji do walki stanęli m.in. obrońcy mistrzowskiego tytułu - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16. I jak na mistrzów przystało, spisali się znakomicie. Z wynikiem 68 wywalczonych punktów zameldowali się w finale. Drugie miejsce w grupie D zajęła ekipa SP 32, a trzecie reprezentanci SP 43.