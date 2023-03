Biały Miś 2023. Pierwsze eliminacje za nami, znamy dwóch finalistów [zdjęcia]

To już 54. edycja Białego Misia. Turnieju z wielkimi tradycjami, w którym startowało już kilka pokoleń bydgoszczan. Wśród nich również ci, którzy później odnosili sportowe sukcesy na międzynarodowych arenach.

Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 12 szkolnych reprezentacji. Uczestnicy na początek rywalizują w eliminacjach. W poniedziałek w Sisu Arenie spotkały się dwie z czterech grup. W każdej do rywalizacji szkoły delegowały kilka roczników, a każdy miał do pokonania specjalnie przygotowane tory przeszkód.

W Grupie A rywalizowały SP 62, SP 63, SP 67, w Grupie B spotkały trafiły na siebie SP 15, SP 18 i SP 64.

Po emocjonującej rywalizacji poznaliśmy pierwszych finalistów. Najpierw awans do finału zapewniła sobie ekipa ze szkoły nr 63, która w końcowej klasyfikacji wyprzedziła reprezentacje SP 62 i SP 67 (ex aequo drugie miejsca). Potem z awansu cieszyli się uczniowie z Osowej Góry, reprezentujący SP 64. W pokonanym polu zostawili dzielnie walczącą reprezentację SP 15. Trzecia z drużyn - ze SP 18, wycofała się z zawodów z powodu choroby części zawodników.

ZDJĘCIA: