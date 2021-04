Biznes lat 90. w Kujawsko-Pomorskiem po którym już nie ma śladu. Żal wina z Kruszwicy w kieliszkach z „Ireny”

Tymczasem decyzja stawiająca kreskę na wszystkich PGR-ach z perspektywy czasu coraz wyraźniej jawi się jako błąd. Około 1/3 PGR-ów była rentowna i przy rozsądnej prywatyzacji miała szansę utrzymać się na powierzchni. A w Kujawsko-Pomorskiem takich mocnych punktów było co sporo.

Sztandarowym „pomnikiem” transformacji był PGR Zegartowice pod Chełmżą, jedno z pokazowych gospodarstw, które do Skarbu Państwa należało jeszcze przed wojną. Choć ziemia nie leży odłogiem, po PGR pozostało już tylko wspo­mnienie.

Kolejne ekipy rządzące Włocławkiem trwoniły kapitał, który pozostawiły w mieście poprzednie epoki. Niemal na dwie dekady zniknęła pamięć po niezwykłym eksperymencie przemysłowo-artystycznym, którym był miejscowy Fajans. Każdy wychowany w PRL kojarzył to miasto z kwiatowymi wzorami. I choć dziś pojawiają się próby reaktywowania włocławskich tradycji fajansowych, to jednak urosło pokolenie, któremu charakterystyczne kwiaty w kolorze kobaltowym nie kojarzą się z niczym. Ot, ludowa sztuczka.

Jednak nie każdy finał był ponury. Wyrwa, jaką pozostawiła po sobie cukrownia w Brześciu Kujawskim zmobilizowała miejscowy samorząd do działania. Dziś strefa ekonomiczna , która tam powstała jest fenomenem. Tereny inwestycyjne wygospodarował też z powodzeniem Lubień Kujawski. W obu przypadkach w odbiciu od dna pomogła bliskość autostrady.

Najbardziej prestiżową porażka było jednak zniknięcie z miasta marki „Włocławek” - symbolu polskiego keczupu. Choć produkt powstaje dziś w Łowiczu, Agros Nova reklamuje go sloganem: „Włocławek Ketchup jest z nami już od lat. Wiele się od tego czasu zmieniło, ale Włocławek pozostaje wciąż ten sam”.

Dotkliwym ciosem dla miasta było zniknięcie Nobilesu, który, za sprawą sportu, przez wiele lat był synonimem jego sukcesu. Firma ze 120-letnią tradycją, której farby i lakiery znajdziemy na większości peerelowskich samochodów i maszyn, została wyprowadzona z miasta przez nowego właściciela – Akzo Nobel. Dziś siedziba polskiego oddziału znajduje się w Warszawie, a produkcja została przeniesiona m.in., do jednego z państw nadbałtyckich.

Twarde lądowanie zaliczyła Celuloza, jednoznacznie (choć nie do końca słusznie) kojarzona jako symbol minionego systemu. Przestarzały zakład nie miał raczej szans wyjść obronną ręką z konfrontacji z nowymi czasami, ale – jako bohater literacki - idealnie nadawał się na Skansen Czasów Słusznie Minionych.

Na odsiecz włocławskiemu zakładowi ruszył co prawda Polski Cukier, rozpoczynając produkcję pod brandem „Dworski”. Keczup nie zawojował jednak rynku i obecnie znaleźć można go w linii produktów Polskie Przetwory.

Pękła guma

Tak, jak keczup w powszechnej świadomości związany był z Włocławkiem, symbolem Grudziądza na dziesięciolecia stał się Stomil. Cała Polska chodziła w pepegach i kaloszach produkowanych w tym mieście. Forma prywatyzacji Stomilu jednak nie sprawdziła się – firmę podzielono na liczne drobne spółki, z których większość szybko upadła. Na nic zdały się późniejsze gorączkowe próby przywracania do życia. Formalnie Stomil wyzionął ducha w 2001 roku.

Na szczęście byli tacy, którzy potrafili wykorzystać know-how pozostałe w Grudziądzu. Z sukcesem buty dla dzieci zaczęła produkować firma Lemigo, która pierwsze maszyny do produkcji odkupiła nie ze Stomilu, ale z upadającej fabryki w byłym NRD.

Na progu transformacji miejscem pracy dla około 1000 grudziądzan była Warma, produkująca elementy wyposażenia statków. Choć zatrudnienie niebawem spadło o połowę, wydawało się, że firma znana jeszcze w PRL z dużej elastyczności, ma szansę przetrwać. Tak się jednak nie stało, w 1997 roku zakład został wykreślony z rejestru handlowego. Paradoksalnie to właśnie w Warmie powstawały pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych wówczas na świecie biologiczne oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci i urządzenia do uzdatniania wody. Niestety, czasu, w którym wiatr powiał w żagle podobnych producentów, Warma już nie do czekała.