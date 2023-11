Blisko dwustu młodych zapaśników stylu wolnego walczyło o medale mistrzostw Polski. Wielkie emocje na matach w Staszowie

Pawlik po raz trzeci w karierze stanął na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski młodzików. W Staszowie 14-latek ze Zgierza wygrał rywalizację w kategorii do 48kg w finale pokonując Dawida Matusza (LKS Dąb Brzeźnica) przez przewagę techniczną. W poprzednich latach Pawlik triumfował w kategoriach wagowych do 35kg (2021 rok w wieku 12 lat) oraz 41kg (2022 rok).

Drugi tytuł mistrza Polski wywalczyli Igor Kaczmarek (ZTA Zgierz) w rywalizacji do 52kg. W finale po świetnej i emocjonującej walce, Macieja Sadowika (ZKS Slavia Ruda Śląska). Obaj zawodnicy w lipcu reprezentowali nasz kraj w mistrzostwach Europy do lat 15 w węgierskim Kaposvarze w kategorii do 48kg.

Igor Kiełt (MKS Rokita Brzeg Dolny, -44kg), Michał Michniewicz (MLUKS Karlino, -57kg) oraz Patryk Krzyśków (LKS Ceramik Krotoszyn, -100kg) wywalczyli po raz drugi medal mistrzostw Polski młodzików, a po raz pierwszy stanęli na najwyższym stopniu podium! Ponadto Krzyśków rywalizował podobnie jak przed rokiem w kategorii najcięższej do 100kg. Najmłodszym zapaśnikiem, który wywalczył tytuł mistrza Polski w Staszowie został 12-letni Abu-Baka Tsomayev z Kavkaz Warszawa, rywalizujący w kategorii do 38kg. Sponsorem głównym Mistrzostw Polski Młodzików w Staszowie była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Tytuły mistrzów Polski wywalczyli również: Matvii Bezrukyi (ZTS Sokół Lublin, -35kg), Oleksandr Petrenko (UKS Niska Warszawa, -41kg), Franciszek Dubaj (UKS Olimpia Cieszków, -62kg), Arsen Vazaryan (KS Bloczek Team Pelplin, -68kg), Michał Gosiński (LKS Łódzka Akademia Zapasów, -75kg) oraz Filip Kilan (Boruta-Olimpijczyk Wrestling Team Zgierz & Radom, -85kg).