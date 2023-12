Blisko milion uczniów weźmie udział w programie upowszechniania strzelectwa

– Akademicki Związek Sportowy został operatorem Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Strzelectwa – mówi Dariusz Piekut, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego. – Naszym zadaniem przez najbliższe dwa lata jest odwiedzić wszystkie szkoły średnie w naszym kraju i pokazać młodzieży, w jaki sposób posługiwać się bronią. Szkolimy instruktorów, mamy odpowiedni sprzęt, więc wszystko jest na dobrej drodze. Specjalne elektroniczne trenażery gwarantują bezpieczeństwo młodzieży, a jednocześnie pozwolą poznać zasady obsługi broni i bezpiecznego jej użytkowania. Jest to także doskonała promocja strzelectwa sportowego. Liczymy, że część młodych ludzi zainteresuje się tym pięknym sportem – dodaje.

Program obejmuje trzy godziny lekcyjne dla klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych. Jedna godzina to teoria związana z zasadami strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią oraz zasadami bezpieczeństwa – młodzież obejrzy specjalny film szkoleniowy. Dwie kolejne godziny lekcyjne to praktyczne zajęcia strzeleckie w oparciu o technologię laserową, z wykorzystaniem replik broni krótkiej i długiej.

– Dla na sten projekt jest niezwykle istotny, bardzo się cieszę, że razem z Akademickim Związkiem Sportowym możemy być pionierami w naszym regionie – mówi Anna Tymińska-Bella, prezes zarządu SMS „Junior” Wrocław. – Jesteśmy nietypową szkołą, bo u nas młodzież uczy się wielu różnych dyscyplin, a teraz miała szansę poznać trochę tajników strzelectwa sportowego. Może to będzie dla nich kolejne wyzwanie na przyszłość.

AZS w ramach programu zakupił dwieście mobilnych zestawów strzelnic laserowych wraz z replikami broni. Są one całkowicie bezpieczne w użytkowaniu, a jeden zestaw składa się z komputera z oprogramowaniem, projektorem, kamerą podczerwieni, ekranem oraz repliką broni krótkiej i długiej. Zestaw ten pozwala na organizację zajęć strzeleckich wykorzystując technikę laserową w każdej polskiej szkole. Jako pierwsza w województwie dolnośląskim podstawy strzelectwa poznała Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior”. Ponad setka uczniów miała okazję postrzelać na symulatorze i spotkać się z gwiazdą sportu.

We Wrocławiu z młodzieżą spotkała się reprezentantka Polski w strzelectwie sportowym. – Bardzo mi się podoba ten pomysł, dzięki symulatorowi nie potrzeba specjalnego obiektu, zajęcia mogą się odbyć w każdej szkole i być pierwszym krokiem w poznaniu broni i strzelectwa sportowego – cieszy się Aneta Stankiewicz, reprezentantka Polski w strzelectwie sportowym, medalistka igrzysk europejskich 2023 i Uniwersjady w Chengdu. – To dla mojej dyscypliny wielka sprawa, że aż tylu młodych ludzi usłyszy na zajęciach o strzelectwie, do tego wszystko będzie się odbywało w bardzo bezpiecznych warunkach.

Głównymi celami programu są popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a wspierany jest także przez Ministerstwo Edukcji i Nauki.