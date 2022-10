Blisko pięćset dziewczynek na niezwykłej lekcji wf z mistrzyniami sportu

Zajęcia skierowane były do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

– W ciągu pięciu godzin wyczerpały się miejsca na naszych zajęciach. Te dziewczynki są w grupie wiekowej, w której często opada ich poczucie wartości. To jest niezwykle istotny moment, by powiedzieć im, że to, iż są kobietami, jest bardzo wartościowe. Jestem sobą, jestem Bella, jestem wyjątkowa – to hasło, które staramy się im wpajać – mówiła Otylia Jędrzejczak.

Anna Puławska, dwukrotna medalistka olimpijska z Tokio w kajakowym sprincie podkreśla, że intensywne ćwiczenia – a takie funduje i mistrzyniom, i uczennicom prowadząca zajęcia trenerka personalna Klaudia Koźbiał – może być też elementem jej treningu. – To bardzo fajna sprawa i super, że możemy się tutaj razem wszystkie zebrać i pokazać, że lekcja wf faktycznie może być ciekawa i warto w niej uczestniczyć – dodaje.