Bokserskie show w Żalnie – hit na koniec wakacji 2020 [zdjęcia]

Kibice sportowi mogli poznać z bliska kilka legend bokserskiego a także sędziowskiego środowiska – w ringu obecny był m. in. Józef Prostojanek, a jednym z honorowych gości był kolejny sędzia międzynarodowy Zbigniew Górski. Nie zabrakło też nestorów chojnickiego pięściarstwa, czyli Bogdana Gruchały i Kazimierza Poterackiego.

Bokserskie walki w Żalnie i fakir Don Slavio

Obok głównej atrakcji, czyli kilkunastu pojedynków bokserskich, widzowie mieli okazję zobaczyć kilka niewiarygodnych scen, za sprawą fakira Don Slavio. To on nałożył na ramiona Grażyny Pietrzak ogromnego żółtego boa dusiciela! Gad jednak nie wyrządził żadnej krzywdy gospodyni obiektu, jedynie koniuszkiem ogona zawinął się wokół nogi. Radosław Januszewski, wójt gminy Kęsowo, miał okazję sprawdzić wytrzymałość gościa na ostre przedmioty. Podczas, gdy fakir leżał na desce najeżonej długimi ostrymi gwoździami, wójt położył mu na brzuchu deskę z cegłą. I w tę cegłę uderzył z impetem całkiem sporym młotkiem. Na ten widok pewnie zjeżył się niejeden włos, ale Don Slavio wyszedł z tej próby bez szwanku.

Ale to były tylko dodatki do walk debiutantów i starszych adeptów walk bokserskich.