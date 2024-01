Kewin Gruchała powalczy podczas 3. Czerskiego Boxing Show. Wkrótce dostępne będą bilety

Między cztery liny wejdzie do walki bokserskiej także Remi Gruchała, który zdobył popularność dzięki krwawej walce na gali Gromda.

Gala Bokserska w Czersku - tego nie możecie przegapić!

Głównym organizatorem tego spektakularnego wydarzenia jest Gruchała Team, a impreza odbywa się pod patronatem burmistrza Czerska Przemysława Bieska-Talewskiego.

Bilety na trybunach są dostępne w cenie 29 złotych. Bilety VIP w cenie 199 złotych to miejsce przy stole - tuż przy ringu. To okazja do spotkania najważniejszych lokalnych przedsiębiorców, działaczy i samorządowców. Cena obejmuje także poczęstunek.

Bilety dostępne będą już od 1 lutego na stronie Kup bilecik lub bezpośrednio u organizatora.