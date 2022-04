Boom na paszporty w Kujawsko-Pomorskiem. Wróciły biletomaty i trochę rozładowały kolejki

Pan Jacek z Bydgoszczy w sierpniu leci z żoną do Turcji.

- Wiem, że teraz już paszport nie jest wymagany przy podróżach do tego kraju, ale mimo wszystko chcemy sobie wyrobić te dokumenty. Przydadzą się w przyszłości. Jak sprawdziłem na stronie urzędu wojewódzkiego, na razie nie ma wolnych terminów w rejestracji internetowej. Nie wiem czy „z marszu” mogę podejść złożyć wniosek czy obowiązuje rejestracja telefoniczna. Słyszałem, że od maja mają wrócić biletomaty. To byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Po pierwsze pandemia koronawirusa jest w odwrocie, a po drugie biletomaty rozładują kolejki w biurach paszportowych. W obiegu będzie więcej numerków, więc więcej osób będzie mogło być obsłużonych jednego dnia. Całe szczęście, że do wylotu na wakacje mamy jeszcze sporo czasu - mówił kilka dni temu nasz Czytelnik w rubryce „Gazeta Słucham”.