Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 29.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Gądecz od numeru 29 do 29B, i przyległe. 29.04 od godz. 9:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Gzin Dolny ul. Dolna. 29.04 od godz. 7:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Rudy ulica Łąkowa od 1 do 9 oraz 17 , 19, 19B oraz działki nr 5/4, 5/9, 5/11, 6/8, 6/7, 6/13, 6/12 ze stacji transformatorowej Rudy 1. 29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Grzeczna Panna ulica Dębowa 2, 8, 10, 12 oraz działki nr 72, 91/8 i 91/14 ze stacji transformatorowej Grzeczna Panna 1. 29.04 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania ze stacji transformatorowej Żurawia 5 w miejscowości Żurawia 25, 26, 27. 29.04 od godz. 7:00 do 14:00

Gawroniec numery: od 14 do 19 oraz 77, Poledno 43, 44, i przyległe. 29.04 od godz. 9:00 do 15:30

Osiny numery: 1, 1A, i przyległe. 29.04 od godz. 9:00 do 12:30

Aleksandrowo ul. Lisia numery: 11, 13, i przyległe. 8.05 od godz. 9:00 do 13:30

Trzęsacz 10K, i przyległe. 6.05 od godz. 8:00 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kolorowa 34C, dz. 2285/2, 2284/1, 2284/2, 2284/3. 30.04 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Dzięcioła 3, 7; Łąkowa 42 - 70. 30.04 od godz. 7:00 do 14:00

Karolewo numery: od 6 do 12 oraz 16, 16, i przyległe. 30.04 od godz. 7:00 do 15:30

Ernestowo numery 16, 18, 20, 21, 22, i przyległe. 6.05 od godz. 7:00 do 15:30

Brzyskorzystew 11, 10, 10a, 9, 8, 7, 6, 30.04 od godz. 7:30 do 17:00

Bożejewice 30.04 od godz. 7:30 do 14:00

Janikowo Powstańców Wielkopolskich 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 30.04 od godz. 10:30 do 14:00

Będzitówek 1, 1b, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 24, 23, 23a, 22, 21, 17, 18, 20, Pęchowo 16, 15, 14, 13, 30.04 od godz. 8:30 do 14:00

Jaksice Powstańców Wielkopolskich 2, 3, 5, 6, 6a, 7a, 7, Szkolna 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 30.04 od godz. 8:30 do 11:00

Sławsk Wielki 30.04 od godz. 7:30 do 14:00

Stara Rzeka 1 (leśniczówka), i przyległe. 8.05 od godz. 7:00 do 15:30

Brak zasilania w miejscowości Dębiny od 11 do 16 ze stacji transformatorowej Dębiny 1. 8.05 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Rogalin 39, 41, 43, 47 ze stacji transformatorowej Rogalin 3. 30.04 od godz. 8:00 do 16:00

Żnin ul. Powstańców Wielkopolskich, Gnieźnieńska 34, 38, 38a, 38b, 38c, 40, 40a, 30.04 od godz. 9:00 do 14:00

Brzyskorzystew 6, 7, 10, 10a, 8, 9, 11, 30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Władysławowo 11d, 11f, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 133, 135, zgodnie z plakatami 30.04 od godz. 8:00 do 14:00

Małociechowo numery: od 8 do 16, Luszkówko 14, 15, 16, i przyległe. 7.05 od godz. 7:00 do 15:30

Klonowo od numeru 148 do 151, i przyległe. 6.05 od godz. 8:00 do 15:30

Łowin numery: od 17 do 41 oraz 69, i przyległe.

7.05 od godz. 9:00 do 11:30

Bysław ul. Główna 34, i przyległe.

8.05 od godz. 9:00 do 12:30

Sucha ul. Główna numery nieparzyste od 15 do 29, parzyste od 24 do 44, Kościelna 2, 4, 6, i przyległe.

9.05 od godz. 9:00 do 16:30

Zielonka 25A, i przyległe.

9.05 od godz. 10:00 do 13:30

Sucha ul. Główna, Słoneczna, Kościelna, Leśna, os. Bieniek numery: 76, 83, i przyległe.

9.05 od godz. 13:00 do 16:30