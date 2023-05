Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 9.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (9.05 10:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Pomorska od numeru 33 do numeru 44, ul. Kajki od numeru 1 do numeru 42, ul. Morcinka od numeru 1 do numeru 41

9.05 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Pomorska od numeru 21 do numeru 40, ul. Gałczyńskiego od numeru 1 do numeru 11, ul. Gojawiczyńskiej od numeru 1 do numeru 7A

10.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat chełmiński

Łęg, Habdzin, numer 108

11.05 od godz. 9:00 do 13:00

Łęg, Habdzin, nr 108

11.05 od godz. 10:00 do 14:00

powiat nakielski

Siedliska, ul. Do Lasu, Stacja uzdatniania wody, ul. Puchacza, ul. Kamyczkowa, ul. Gołębia, Chylice, ul. Krzemowa

15.05 od godz. 9:00 do 13:00