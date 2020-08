Brodnica. Powrót do szkół. Czy placówki są przygotowane?

Starostwo Powiatowe w Brodnicy - organ prowadzący m.in. I LO i CKZiU w Brodnicy, ZS w Jabłonowie Pomorskim - bierze pod uwagę różne warianty nauczania.

Nauczanie zdalne, tradycyjne i...

- Nauczanie tradycyjne, nauczanie zdalne i nauczanie hybrydowe - połączenie tych dwóch pierwszych - mówił Stanisław Kosakowski, wicestarosta brodnicki na antenie programu Nad Drwęcą (18 sierpnia). - Każdy z tych wariantów wchodzi w rachubę, bo jak będzie we wrześniu - tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale musimy być przygotowani. Decyzja zapadła. Dzieci wracają 1 września do placówek. Musimy spełnić reżim sanitarny, wymagania, by być bezpieczni w szkole.