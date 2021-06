Brzezie w powiecie włocławskim: zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej 252. Droga zablokowana!

Do kolejnego zdarzenia doszło również w tym rejonie województwa tego samego dnia. O godz. 17.05 dotarła informacja do służb. Na autostradzie A1, na 213. kilometrze autostrady w kierunku Łodzi, dachował samochód osobowy. Nikt nie odniósł obrażeń. Ruch pojazdów na czas działania służb ratunkowych ograniczono do jednego pasa. W akcji brało udział 5 zastępów straży pożarnej. Ostatni wrócił do bazy.