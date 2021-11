Budowa domu w oczach inwestora. Na placu budowy, jak na placu boju

Jak człowiek się buduje, to musi mieć nie tylko gruby portfel. Stalowe nerwy i anielska cierpliwość też są obowiązkowe. Bo plac budowy często staje się placem boju.

Małżeństwo stawiało dom pod Bydgoszczą. Regularnie, nawet kilka razy dziennie, przyjeżdżało oglądać postępy. A żona majstra regularnie dzwoniła do właścicieli powstającej posiadłości. Zawsze w tej samej sprawie.

- Mój mąż pokazał się u państwa w pracy? - słyszała inwestorka przez komórkę. Żona majstra podejrzewała ślubnego o zdradę.

Odpowiedź brzmiała, że mąż na budowie działa, a i tak żona przyjeżdżała. Musiała się przekonać, czy to prawda, czy może jednak on nie pracuje, bo wdał się w romans. Nie z inwestorką, z inną kobietą. Parę razy żona go widziała z jakąś, ale w oddali. Rozpoznać twarzy konkurentki nie potrafiła.