Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku rozpoczęta!

Generalnie, prace przy budowie Powiatowego Centrum Zdrowia podzielone zostały na trzy etapy. Etap pierwszy to wykonanie budynku w stanie surowym wraz z niezbędną infrastrukturą doziemną. Ten etap przewidywany był do 15 grudnia br., ale już wiadomo, że z powodu późniejszego rozpoczęcia inwestycji ten termin jest mało realny. Do 30 września przyszłego roku przewidywany jest drugi etap prac z wykonaniem pełnej infrastruktury w części od ul. Wyszyńskiego, w tym drogi pożarowej. Etap trzeci do 30 czerwca 2023 roku to wykonanie pozostałych prac i uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.