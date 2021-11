Budowa RIPOK-u w powiecie sępoleńskim. Jest wniosek o ujęcie inwestycji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami

Władze gminy Sępólno pod koniec października spotkały się z pracownikami wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Urzędnicy wizytowali miejsce we Włościbórku, gdzie miałby powstać RIPOK, o którym jest mowa w powiecie sępoleńskim od dłuższego czasu w związku z coraz wyższymi kosztami składowania śmieci w sąsiednich miejscowościach: Bladowie czy Złotowie.

- Chcemy mieć zielone światło na budowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla powiatu. Pracownicy urzędu marszałkowskiego stwierdzili, że miejsce we Włościbórku w zupełności wypełnia potrzeby takiej instalacji. 26 października wystąpiono do marszałka województwa z wnioskiem o ujęcie w planie gospodarki odpadami na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034 budowy instalacji zlokalizowanej we Włościbórku oraz rozbudowy punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych i budowy kompostowni dla gminy Sępólno na terenie naszej oczyszczalni – informuje burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Koszty takiej inwestycji są ogromne, jednak na razie o nich się nie mówi. Pierwszym krokiem do tego, by instalacja powstała jest wpisanie wspólnego wniosku samorządów powiatu sępoleńskiego do wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami.