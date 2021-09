Budowa ronda w Szubinie wciąż trwa. Wykonawca zawalił kolejny termin [zdjęcia] Maja Stankiewicz

Firma z Inowrocławia miała czas do 16 sierpnia. To był kolejny termin zakończenia budowy ronda. Przedłużenia nie ma, a to oznaczać może kary. Na 30 października przesunięty został natomiast termin budowy łącznika od ul. Kcyńskiej do ul. Tysiąclecia w Szubinie.