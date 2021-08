Można zwiedzać XIV - wieczny zamek w Szubinie. Z myślą o turystach odnowiono ruiny [zdjęcia]

Ruiny zamku w Szubinie to budowla warta poznania. Był on jednym z okazalszych. Wzniesiono go w stylu gotyckim w XIV wieku. Prawdopodobnie z fundacji Sędziwoja z Szubina z rodu Pałuków. Zakończenie prac związanych z rewitalizacją ruin i udostępnienie tego miejsca zwiedzającym uświetniła impreza zorganizowana w średniowiecznym stylu.

Wioska średniowieczna i pokazy rycerskie przy ruinach zamku w Szubinie

Przy runach stanęła wioska średniowieczna oraz stragany z jadłem i różnościami. Wzięcie miały m.in. naszyjniki i bransoletki z rzemyków oraz inne ozdoby wzorowane na średniowiecznej biżuterii.