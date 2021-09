Budżet obywatelski. Mieszkańcy Koronowa mogą wybrać. Zgłoszono cztery projekty

W wielu gminach budżet obywatelski to już dla mieszkańców chleb powszedni. W gminie Koronowo to nowa inicjatywa. Po raz pierwszy koronowiacy mogą wybrać inwestycje, które zrealizuje samorząd.

Postawić można na książkomat (koszt – 149 tys. zł). Inna propozycja to projekt i realizacja oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej Pieczyska – Tuszyny. To najdroższe zadanie, szacunkowy koszt to 250 tys. zł.

Można też poprzeć budowę systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie. Wartość tego zadania to 70 tys. zł, lub postawić na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (koszt około 35 tys. zł).