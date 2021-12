Budżet powiatu sępoleńskiego na 2022 rok. Realny, choć z deficytem i niewiadomymi

Powiat sępoleński musiał skonstruować budżet tak, by był zgodny z zapisami programu naprawczego, w którym samorząd tkwi trzeci raz. Obowiązuje do końca 2022 roku. Głównie są to: oszczędności w wydatkach majątkowych, osobowych, rzeczowych, z tytułu zamrożenia diet radnych, likwidacji wydatków na promocję oraz pozyskanie dodatkowych dochodów z tytułu przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Inwestycje powiatu sępoleńskiego na 2022 rok

Na wszystkie wydatki majątkowe powiat przeznaczy 3,3 miliona złotych, z czego 1 390 920 zł to wkład własny. Na liście inwestycyjnej znalazło się 12 pozycji, z których 8 to zadania drogowe, które będą realizowane przez Zarząd Drogowy. Cztery z nich to właściwie dotacje z wszystkich gmin na budowy chodników w gminie Sępólno, Więcbork, Kamień i Sośno (200 000 zł). Trzy zadania, to te poprawiające bezpieczeństwo w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej i Sportowej w Kamieniu (130 000 zł) oraz rozbudowa w dwóch miejscach ulicy Powstańców Wielkopolskich w Więcborku (250 000), o czym niedawno informowaliśmy. W ramach zadań drogowych samorząd przewiduje również przebudowę odcinka drogi powiatowej Iłowo-Radońsk (138 000 zł).