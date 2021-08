Bukowiecki walczy o marzenia i cieszy się ze złotego medalu Natalii Kaczmarek PS

Konrad Bukowiecki bardzo wiele poświęcił, by wygrać walkę z kontuzjami i wystartować na igrzyskach w Tokio. We wtorek wejdzie do koła na stadionie olimpijskim, by walczyć o swoje marzenia. Na razie cieszy się z faktu, że marzenia spełniła jego partnerka, Natalia Kaczmarek, która wywalczyła w Tokio złoty medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów.