Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski ledwo uzyskał wotum zaufania za 2020 rok. Absolutorium było jednogłośne

-Zastanawiałam się, czy dziś w ogóle zabierać głos. W sumie mogłabym zacytować swoją wypowiedź sprzed roku, kiedy to mówiłam o braku komunikacji z radnymi. Radni w gminie Kamień są maszynkami do przegłosowywania uchwał. Nie wiem, z czego to wynika. Może przez lata było na to przyzwolenie. Nie zgadzam się, byśmy o ważnych inwestycjach, planach dowiadywali się z mediów. Pan moje interpelacje (a złożyłam ich dość dużo) wrzuca po prostu do kosza. One są ignorowane i nie daje ich pan pod dyskusję . Nie ma na to naszej zgody – wyraziła swoje zdanie radna.

– Co pan zrobił w sprawie żłobka, oprócz tego, że odpisał pan, że inwestycja nie będzie realizowana? Jest to naprawdę bardzo ważna rzecz dla mieszkańców, sygnalizowana bardzo często. Jeśli rzeczywiście będzie taka decyzja radnych, że nie będziemy realizować tej inwestycji to OK, ja to przyjmę. Ale dlaczego o tym nie rozmawiamy? Dlaczego to jest automatycznie wrzucane na „dzień dobry” do kosza?

-Nie może pan oczekiwać od radnych, że będą zakładać stowarzyszenie po to, by zrealizować jakieś zadanie. Tak być nie powinno. Chciałabym przypomnieć, że mamy utworzone stowarzyszenie, zarejestrowane na adres Urzędu Miejskiego w Kamieniu. Dlaczego to stowarzyszenie, które działa od wielu lat, nie może złożyć na żłobek wniosku o dofinansowanie? Dlaczego pan teraz oczekuje, że to radni będą zakładać nowe stowarzyszenie , które nie ma tak dużych szans na otrzymanie dofinansowania? Ono musi jednak działać 2-3 lata, by się uwiarygodnić. Równie dobrze stowarzyszenie, które jest, może złożyć wniosek z pana wsparciem o utworzenie żłobka – zauważyła Marciniak.

- My nawet mamy kilka stowarzyszeń zarejestrowanych na urząd. I to jest „hit”. Bo to oznacza, że jeśli urzędnicy, czy ta cała elita, ma w planach o coś zawalczyć, to nagle okazuje się, że mają swoje stowarzyszenie, które pozyskuje fundusze. Natomiast jeżeli jest coś, co chciałaby część radnych i większość mieszkańców, nagle nie można z tego skorzystać – skomentował Sebastian Skaja. - Burmistrz powiedział , że to przedyskutuje i da znać. To może być trudne, ponieważ urzędnicy nie odbierają telefonów i nie odpisują na maile radnych. Nic się nie zmienia od 3 lat i czuję, że będzie tak zawsze, mimo że walczymy, by tak nie było – podsumował.