Burmistrz Sępólna o powstaniu przedszkola dla dzieci z autyzmem. Jest na tak, ale nie w tym roku

Pod względem prawnym prowadzenie takiej placówki lub oddziału przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy, jednakże przedszkole specjalne mógłby założyć i prowadzić powiat na podstawie zawartych porozumień z gminami.

Poprosiliśmy o opinię w tej sprawie władze gminy Sępólno. Jak się okazuje, przez najbliższe dwa lata, jest to niemożliwe, ponieważ kolidowałoby to z realizowanym przez samorząd projektem.

- Myślę, że pomysł jest godny rozważenia, choć niestety nie w chwili obecnej. Do dwóch przedszkoli w Sępólnie Krajeńskim uczęszcza obecnie troje dzieci z autyzmem. Dla ponadstandardowego wsparcia dwójki dzieci autystycznych z tych przedszkoli, trójki dzieci autystycznych ze szkół oraz trójki innych dzieci niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, uczęszczających do naszych szkół i przedszkoli, po wielu staraniach udało się nam, w ramach pilotażowego projektu MEiN, pozyskać środki na zatrudnienie tzw. ASPE - pomocy dla dziecka, ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pilotaż MEiN ma m.in. na celu wypracowanie zasad i form niesienia takiej pomocy, głównie dla dzieci autystycznych. Nie spełnilibyśmy warunków projektu, przekazując w trakcie jego trwania dzieci objęte dodatkowym wsparciem do innej placówki. Do tematu możemy powrócić po zakończeniu projektu, czyli w 2023 roku – informuje Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.