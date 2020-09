Burmistrz Sępólna ogłasza konkurs na nazwę terenu przy osiedlu Leśnym

Do tego czasu teren ma służyć mieszkańcom, m.in. do koncertów plenerowych. Burmistrz ogłosił konkurs na nazwę tego terenu. Do końca września czeka na pomysły od samych mieszkańców. - „Propozycja nazwy powinna być atrakcyjna, łatwa do zapamiętania oraz nawiązywać do rekreacyjnego charakteru miejsca, jego położenia bądź przeznaczenia, historii Sępólna Krajeńskiego lub do postaci zasłużonych dla miasta” – czytamy w regulaminie.

Formularz jest dostępny na stronie gminy. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.