Burze krążą nad Polską. "Oj, działo się", piszą internauci i pokazują zdjęcia. Rolnicy boją się o uprawy

Burze prognozowane 22 czerwca 2021 w całej Polsce

Dla przeważającego obszaru Polski IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami z gradem. Dla wszystkich powiatów w województwie kujawsko-pomorskim prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Burze są możliwe niemal z każdy zakątku kraju. IMGW ostrzega przed gradem, który spadnie gdzieniegdzie podczas burz. Przeważnie ma osiągać wielkość od 1 cm do 2 cm średnicy, jednak lokalnie możliwy jest grad o średnicy około 4, a nawet 5 cm. "Porywy wiatru w rejonach burz przeważnie będą wynosić około 50 km/h, miejscami mogą dochodzić do 80-100 km/h".

Burze w Polsce - Wasze zdjęcia na Instagramie

Rolnicy obawiają się nawalnego deszczu, gradu i silnego wiatru, który mógłby znacznie uszkodzić uprawy. Szkody odnotowują także miasta. Lubuscy Łowcy Burz zamieścili nadesłane do nich zdjęcie z Torunia, gdzie 22 czerwca około południa zalany został m.in. parking centrum handlowego: