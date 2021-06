By nie śmierdziało w Tucholi, trzeba zapłacić grube miliony za modernizację oczyszczalni

Trzeba wydać tyle pieniędzy na modernizację oczyszczalni, bo w tym rejonie Tucholi - os. Leśne i Rudzki Most - zwyczajnie śmierdzi. To jak gra w lotto, od pogody i wiatru zależy, czy mieszkańcy są narażeni na brzydkie zapachy. Coś z trzeba było z tym zrobić. Decyzję podjęto kilka lat temu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansowanie przyznał w 2018 r.

Dlaczego śmierdzi? Po pierwsze, rośnie konsumpcjonizm, więc ścieków jest coraz więcej. Po drugie, czas robi swoje, technologie się zmieniają. Po trzecie i najważniejsze - obecna oczyszczalnia to otwarte komory fermentacyjne, a usytuowanie oczyszczalni oznacza, że oczyszczanie powinno być hermetyczne. Tak, by nie było emisji zapachów. - Śmierdziało w zależności od tego, z jakiej strony są wiatry - mówi Stybaniewicz. - Osady ściekowe będą odgazowywane w zamkniętych komorach, a z tego biogazu w kogeneratorach produkowany będzie prąd na potrzeby oczyszczalni. Sąsiedztwo oczyszczalni będzie nieuciążliwe dla mieszkańców.

Kiedy przetarg na modernizację oczyszczalni w Tucholi

Pamiętajmy, że tucholska oczyszczalnia jest duża, bo spływają do niej ścieki z gmin: Cekcyn, Kęsowo, Gostycyn i Tuchola. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To są fundusze unijne. Przedsiębiorstwo Komunalne ma już pozwolenie na budowę i przygotowuje się do przetargu na wyłonienie wykonawcy. Według planu będzie ogłoszony w drugiej połowie czerwca. - Jest to wielomilionowa inwestycja, więc sądzę, że będzie bardzo dużo pytań - uważa prezes. - Ale liczymy, że do końca wakacji wyłonimy wykonawcę, by od września rozpocząć roboty budowlane.