Bydgoski Bieg Urodzinowy. Tak było na malowniczej trasie nad Starym Kanałem - zobaczcie zdjęcia

Co roku w kwietniu Bydgoszcz świętuje urodziny, również na sportowo. Jednym z elementów tego święta jest Bydgoski Bieg Urodzinowy , rozgrywany na malowniczej trasie w centrum miasta. A konkretnie - na parkowych ścieżkach nad Starym Kanałem Bydgoskim. Jak zachwalali organizatorzy "w otoczeniu zieleni, przy brzegu malowniczego kanału, otoczeni oszałamiającym pięknem przyrody".

W tym roku na starcie zameldowało się ponad 1300 uczestników, którzy do pokonania mieli 5-kilometrową trasę. To dystans, z którym mógł się zmierzyć każdy - doświadczeni już zawodnicy oraz ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. - Bez względu na poziom zaawansowania czy wiek, nasz bieg jest otwarty dla każdego. 5 kilometrów to idealna długość dla początkujących oraz dobra próba dla doświadczonych biegaczy - podkreślali organizatorzy.