Bydgoski frymark w świątecznym wydaniu. Zobaczcie zdjęcia!

Bydgoski Frymark przy ulicy Gdańskiej 8 ty razem odbywa się w świątecznym wydaniu. To miejsce, które bydgoszczanie zdążyli już pokochać. Na tydzień przed świętami wielkanocnymi, poza produktami, które można tam nabyć co tydzień, była okazja zaopatrzyć się w to wszystko, co nawiązuje, np. do niedzielnego świątecznego śniadania.

Zobacz wideo: Dawna farbiarnia na Wyspie Młyńskiej. Tak wygląda teraz. Jak się zmieni?