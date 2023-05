Bydgoszcz. Mężczyzna potrącony przez pociąg trafił do szpitala. Maszynista był trzeźwy Daniel Ludwiński

40-letni mężczyzna próbował przejść przez torowisko w niedozwolonym miejscu, jednak na tory wtargnął akurat przed nadjeżdżającym pociągiem. Tomasz Czachorowski/zdjęcie ilustracyjne

W niedzielny wieczór w Bydgoszczy doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Poszkodowany trafił do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że ponosi całą winę za zdarzenie.