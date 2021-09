Bydgoszcz. Przez weekend ulicą Fordońską nie będą jeździć tramwaje. Ważna informacja o biletach

- Po przesiadce z autobusu pasażerowie mieli jechać dalej tą samą linią - na jednym bilecie. Wprowadzamy jednak udogodnienia dla pasażerów z Fordonu. Bilety z linii nr 3, 5, 7 i 10 będą honorowane w autobusowych liniach zastępczych (ZT oraz ZT7) i odwrotnie, a przy kontynuowaniu podróży również po przesiadce z autobusowej komunikacji zastępczej do tramwajów linii nr 3, 5, 7 i 10 - wyjaśnia Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że od piątku 10 września (godz. 18.00) do niedzieli 12 września ruch tramwajów na ul. Fordońskiej od Wyścigowej do Bałtyckiej będzie wstrzymany.

- Pasażer jadąc do i z Fordonu nie musi kasować ponownie biletu w autobusie zastępczym oraz w tramwaju każdej fordońskiej linii. Pasażer może np. jechać tramwajem nr 5 do pętli Wyścigowa, przesiąść się na autobus zastępczy a na pętli Bałtycka wsiąść np. do tramwaju nr 10. Wszystko na jednym bilecie, kasowanym tylko raz - dodaje Tomasz Okoński.

Od poniedziałku 13 września tramwaje będą poruszały się już według dotychczasowej trasy wahadłowo po jednym torze (pomiędzy ul. Szajnochy i Bałtycką).