Bydgoszczanin nie mógł oddać osocza, bo 50 lat temu... miał wypadek

Ministerstwo Zdrowia: - W osoczu osób, które przeszły zakażenie koronawirusem lub zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, są przeciwciała. Pobranie osocza i przetoczenie go osobom, na początku zachorowania na COVID-19, może im pomóc.

Przypomniał sobie na początku stycznia, gdy wypisywał formularze tuż przed oddaniem krwi. - Personel stacji krwiodawstwa widział, jakie informacje podałem w ankiecie. Mimo to, pobrał mi 450 mililitrów krwi.

- 50 lat temu, gdy byłem małym chłopcem, miałem wypadek - wspomina czytelnik. - Straciłem wtedy dużo krwi i miałem ją może nie tyle przetaczaną, co dodawaną. Życie wróciło do normy. Szybko zapomniałem o tym incydencie.

Później pan Krzysztof usłyszał, że jego osocze nie może na razie trafić do chorych na koronawirusa. - Próbka musi zostać poddana analizie. W Bydgoszczy takich badań nie wykonują, więc materiał wysłano aż do Warszawy. Nadal nie wiem, czy moje osocze któremuś choremu się przyda - mówi niedoszły dawca.

W styczniu przewidywał, że w ciągu paru dni wyniki badań będą gotowe. Przeliczył się. - Dzwoniłem do stacji i dopytywałem. Bez skutku.

Stolica zawiniła

W RCKiK przekonują, że to nie ich wina. - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, do którego wysyłamy próbki, miał dłuższą przerwę i zawiesił wykonywanie badań na kilka miesięcy - mówią nam w bydgoskim centrum krwiodawstwa. - Wznowił działalność. Teraz próbek do analizy ma tak wiele, że dłużej czeka się na odpowiedzi.

Podobne przypadki w regionie się zdarzają. Idzie człowiek oddać krew, a plan nie wychodzi. Trzeba wiedzieć, kto może oddać krew: przede wszystkim osoba pełnoletnia, ważąca minimum 50 kg. Liczy się stan zdrowia dawcy.