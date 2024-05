Był na zwolnieniu lekarskim, a obsługiwał klientów. ZUS przeprowadził kontrole w Kujawsko-Pomorskiem

Czy chory jest jeszcze...chory

Z kolei lekarze orzecznicy ZUS-u zweryfikowali podczas tej kontroli, czy dany ubezpieczony jest nadal chory, tym samym - czy zwolnienie lekarskie jest zasadne. - Jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS-u jest już zdrowa, to termin zwolnienia lekarskiego zostaje skrócony i taka osoba zachowuje prawo do świadczenia chorobowego, tylko do dnia badania - przypomina rzecznik.

Zasiłek chorobowy można otrzymywać nie dłużnej niż przez 182 dni, albo przez 270 dni – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Natomiast po ustaniu ubezpieczenia, na zwolnieniu lekarskim można przebywać maks. 91 dni. A jeśli choroba się przedłuża, można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, które jest pewnego rodzaju kontynuacją zasiłku chorobowego. Krystyna Michałek: - Można je otrzymać wtedy, gdy wykorzystaliśmy już cały okres zasiłkowy i jesteśmy ciągle niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają nam szanse na odzyskanie aktywności zawodowej. Ta sama zasada dotyczy osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, to świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maks. przez 12 miesięcy.