Cena śmierci, ran i zwykłej kolizji. Przekalkuluj i zdejmij nogę z gazu!

Takie dane znajduję się w jednym z raportów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pochodzą z przedpandemicznego 2019 roku, jako podsumowanie roku wcześniejszego. To ostatni taki raport. Biorąc pod uwagę inflację, można dojść do wniosku, że wymienione dane są teraz jeszcze wyższe.

56,6 mld zł to tzw. społeczne koszty wszystkich zdarzeń drogowych w naszym kraju. Same wypadki drogowe (gdy są poszkodowani ludzie) kosztowały 44,9 mld złotych, zaś kolizje drogowe 11,7 mld. Łącznie jest to 2,7 proc. polskiego PKB.

Największy, bo 58-procentowy udział w kosztach wypadków i stratach dla gospodarki narodowej (biorąc pod wagę także kolizje) ma śmierć bądź niedyspozycją pracownika w pracy. Znacznie mniejszy, ale i tak na wysokim poziomie, jest udział strat materialnych (21 proc.) i kosztów administracyjno-operacyjnych (17 proc.). Pozostałe 4 proc. stanowią straty niematerialne i koszty leczenia.