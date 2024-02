Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit w Kruszwicy będzie rozbudowane. Powstanie tam kino

- To ważna chwila. Można powiedzieć, że przywracamy Kruszwicy kino, ponieważ ostatni film wyświetlony został tutaj ponad 20 lat temu. Kino w naszym mieście to nie tylko moje marzenie, ale także większości społeczności lokalnej. Ponadto podczas rozbudowy „Ziemowita” stworzone zostaną warunki do funkcjonowania sekcji teatralnej i wystawiania spektakli -mówi burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.