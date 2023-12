Ceny choinek 2023 w Golubiu-Dobrzyniu i okolicy. Sprawdzamy ile kosztuje żywe drzewko na Boże Narodzenie

Co z choinką po świętach?

Zapach świąt Bożego Narodzenia to nie tylko pomarańcze, cynamon i goździki, ale też choinka. Oczywiście ta „żywa”. Taka pachnie lasem i tworzy niepowtarzalny klimat.

Choinka żywa czy sztuczna?

Sztuczna choinka jest „bezduszna" – nie pachnie lasem, często ma nieprzyjemny zapach. Produkowana jest w zakładach chemicznych zanieczyszczających środowisko, m. in. z ropy naftowej oraz innych chemikaliów – dodatkowo proces produkcji pochłania dużo energii i czystej wody. Mimo tego, że sztuczne choinki można wykorzystywać przez kilka lat, to nie są bardziej ekologiczne od tych pochodzących z wycinki.

Coraz częściej, po pewnym okresie mody na sztuczne, decydujemy się na naturalne drzewka. Wbrew pozorom, jak przekonują leśnicy, nie przyczyniamy się tym do niszczenia drzewostanu. Kupując legalnie choinkę naturalną nie musimy się obawiać, że w jakikolwiek sposób szkodzimy lasom. Choinka naturalna jest pozyskiwana w ramach planowanych cięć pielęgnacyjnych w lesie lub na specjalnie zakładanych plantacjach choinkowych. Na miejsce wyciętych drzewek sadzi się następne. Do czasu wycinki drzewka pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, oczyszczając powietrze.

Zobacz ceny choinek w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Nadleśnictwo w Konstancjewie będzie sprzedawać świerk pospolity od 18 grudnia w szkółce w Przeszkodzie. W zależności od wysokości będą w cenie od 15 do 100 zł za drzewko do 2,5m.

Co z choinką po świętach?

- Przede wszystkim należy zdjąć z choinki wszystkie ozdoby. Następnie najlepiej ją pociąć i zanieść w miejsce wyznaczone przez administratora nieruchomości lub wyrzucić do specjalnego kontenera, oznaczonego napisem „zielone”. Dobrym rozwiązaniem będzie również oddanie choinki do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z kolei, ci, którzy mają przydomowe ogródki, mogą wykorzystać pocięte gałęzie choinki do okrycia roślin. W ten sposób zapewni się im dodatkową ochronę przed mrozem - radzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.