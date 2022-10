Ceny mieszkań spadają. Tyle obecnie trzeba zapłacić za lokum w województwie kujawsko-pomorskim

Tańsze mieszkania też są w Kujawsko-Pomorskiem. Te na rynku pierwotnym w dużych miastach regionu da się kupić od około 5600 zł za m kw. Mieszkania w tej cenie są nieużywane, ale niektóre oferty dotyczą lokali w blokach, oddanych do użytku 2-3 lata temu. Zostały pojedyncze sztuki, więc deweloper je wyprzedaje.

W Toruniu można kupić 3-pokojowy apartament za blisko 419 tys. zł. Wychodzi 7299 zł/m kw., bo metrów jest 57. Tańsze, tzn. za 6008 zł za metr, jest 3-pokojowe mieszkanie w Aleksandrowie Kujawskim. Nowy właściciel będzie miał do dyspozycji 49 metrów, ale najpierw musi zapłacić 289 tys. zł.

9562 złote za metr kwadratowy - tyle życzy sobie sprzedający mieszkanie w stanie deweloperskim w Bydgoszczy. Lokum mieści się w bloku w centrum miasta i ma trochę ponad 32 metry kwadratowe. Kosztuje niemal 300 tysięcy złotych. Trzeba doliczyć koszty doprowadzenia kawalerki do stanu zamieszkania.

Obniżka ceny mieszkania

Komu zależy na szybkiej sprzedaży czterech ścian, ten musi zgodzić się na obniżkę ceny. Dzisiejsza sytuacja na rynku nieruchomości to odwrotność tego, co obserwowaliśmy rok temu. Gdy kredyty były bardziej dostępne, to zarówno klienci indywidualni, jak i inwestorzy, dosłownie bili się o mieszkania. Teraz bitwa toczy się wśród właścicieli posesji. Oni chcą sprzedać, zatem walczą o klienta.