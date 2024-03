Ceny mieszkań w kujawsko-pomorskim coraz wyższe. To już nawet ponad 20 tys. zł za metr

Ceny mieszkań w 2024

Mieszkania w cenie około 20 tys. zł za metr na rynku wtórnym w województwie kujawsko-pomorskim to nowość, ale chyba powinniśmy zacząć do niej się przyzwyczajać. Lokale prosto od deweloperów jeszcze nie osiągnęły takich stawek, głównie dlatego, że są sprzedawane w stanie do wykończenia. Jeśli zostaną przygotowane do wprowadzenia, a właściciele wybiorą materiały najwyższej jakości, cena za metr będzie zbliżać się do wspomnianych 20 tys. zł.