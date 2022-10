Ceny najmu w górę? Są nowe unijne wymogi dla właścicieli budynków i mieszkań

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z dyrektywy Unii Europejskiej. Dokument ma w założeniu informować o zapotrzebowaniu budynku czy mieszkania na energię. Do tej pory uzyskiwać go musieli wyłącznie właściciele domów powstałych po 2009 roku, teraz to ograniczenie zniknie. Od przyszłego roku dokument będą musieli zatem posiadać również właściciele starszych domów jednorodzinnych oraz niektórych mieszkań. Bez tego dokumentu nie będzie można ani sprzedać ani wynająć domu lub mieszkania. W przypadku nowo wybudowanego budynku bez świadectwa nie uzyskamy odbioru.

Kto zapłaci za świadectwo energetyczne

Według Piotra Uścińskiego, wiceministra rozwoju i technologii, skutki wprowadzenia przepisu będą pozytywne, bo najemcy będą mieli wiedzę o kosztach związanych z ogrzewaniem. Sądząc po wpisach na forach internetowych, właściciele budynków są innego zdania, widząc w tym kolejny kosztowny obowiązek. Bo koszt sporządzenia certyfikatu to kilkaset złotych (niekiedy przekracza tysiąc).