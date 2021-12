Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Marka Gerki. Zobaczcie zdjęcia Karina Knorps-Tuszyńska

W sobotę, 4 grudnia o g. 10 w Brodnicy z plaży nad Niskim Brodnem wystartował zorganizowany przez Stowarzyszenie Brodnica Biega Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla 33-letniego Marka Gerki, chorującego na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Mieszkańcy Brodnicy i powiatu brodnickiego kojarzą Marka Gerkę, ponieważ pracuje w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, a spotykamy go wjeżdżając na parking urzędu. Zebrane pieniądze w kwocie 17 409,43 zł przeznaczone zostaną na kupno specjalistycznego wózka dla Marka, a jego koszt to ok. 15 tys. zł. Obecny wózek Marka jest w katastrofalnym stanie.