Chce zostać prezydentem Inowrocławia. Buduje sztab ludzi bez konotacji politycznych. To Arkadiusz Fajok

Jest nim Arkadiusz Fajok, trener zespołu Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław, działacz sportowy, nauczyciel i przedsiębiorca. - Postanowiłem wystartować w wyborach na urząd Prezydenta Miasta Inowrocławia. Po namowach znajomych, rodziny i najbliższych uznałem, że jestem gotowy do podjęcia się najważniejszego wyzwania w moim życiu - mówi.

Arkadiusz Fajok dostrzega w Inowrocławiu spory potencjał w wielu dziedzinach życia. - W ostatnim czasie dużo słyszy się o tym, że młodzi ludzie uciekają z naszego miasta, ale znam też takich, którzy wracają i chcą je rozwijać. Inowrocław to dobre miejsce do życia na mapie naszego województwa, ale z całą pewnością trzeba o nie jeszcze bardziej zadbać i zawalczyć dla dobra mieszkańców. Dlatego pragnę zaprosić wszystkie chętne osoby do współpracy - apeluje.