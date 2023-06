Chcecie poznać tajniki jazdy na deskorolce? Nic trudnego, wystarczy skorzystać z nowych pomysłów Moniki Pyrek na Alternatywne lekcje WF! mps

materiały prasowe

Jak zachęcić młodych ludzi do regularnej aktywności, zmotywować całe rodziny do uprawiania sportu, a nauczycielom wychowania fizycznego stworzyć przestrzeń do rozwoju i kreatywnego działania? Monika Pyrek znalazła na to sposób – KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF e-platforma to odpowiedź na potrzeby szkolnego środowiska i całych rodzin, które szukają sportowej inspiracji! Tutaj można się uczyć podstaw sportu od największych gwiazd danej dyscypliny, ale także poznać tajniki jazdy na deskorolce, nauczyć się piłkarskich sztuczek, czy znaleźć mnóstwo gotowych gier i zabaw ruchowych. To miejsce doskonałe dla wszystkich dzieci, tych najmłodszych i trochę starszych.