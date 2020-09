Chełmno - mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w tenisie stołowym - zdjęcia. Co w sporcie już wkrótce?

Co w sporcie w najbliższym czasie będzie działo się w Chełmnie?

W sobotę 5.09.2020 na Stadionie Miejskim w Chełmnie odbędzie się kolejny mecz IV ligi piłki nożnej. Chełminianka Chełmno podejmie Lidera Włocławek. Początek spotkania o godz. 16. Wejście na stadion: od strony osiedla Skłodowskiej i osiedla nad Browiną. Tylko w maseczce.

Popływają w Chełmnie

Na 13 września zaplanowano I Długodystansowe Zawody Pływackie Jeziora Starogrodzkiego Chełmno. Rozpoczną się o godz. 10 i potrwają do godz. 14. To zawody pływackie na wodach otwartych, a dystanse to: 500, 1000 i 2 200 metrów.