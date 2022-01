Chełmno. O jakie fundusze można wnioskować, by wymienić kopciucha na ekologiczny piec

Na jakie źródła ogrzewania muszą wymieniać stare kotły, by po dotację sięgnąć? Jaką kwotę w tym roku miasto przeznaczy na taką pomoc? Od kiedy program jest realizowany, ile osób skorzystało, jakie środki na to przeznaczono?

W ramach systemu miejskich dotacji o dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele lub najemcy lokalu lub budynku w Chełmnie, którego dotyczy inwestycja.

- Wysokości dotacji to: 300 zł za likwidację każdego paleniska węglowego, z wyłączeniem kotłów C.O., 400 zł za likwidację kotła węglowego C.O., 80 zł – za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła ogrzewania - wymieni Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Warunkiem uzyskania dofinansowywana zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel bądź koks), brak innego źródła ogrzewania oraz zastąpienie systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks), systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym lub olejowym. Dopuszcza się zastąpienie istniejącego systemu ogrzewania systemem opalanym biomasą pod warunkiem niskoemisyjnego spalania.